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Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч в Нью-Йорке

26 Сентября 2019 11:50
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Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На полях 74-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел ряд двусторонних встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Мухтар Тлеуберди провел раздельные переговоры с главами МИД Пакистана Махмудом Куреши, Кипра Никосом Христодулидисом, Норвегии Инэ Сёрейде и Хорватии Горданом Грлич Радманом. В ходе встреч обсуждались текущие вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества Казахстана с этими государствами.


74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.


Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК,
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