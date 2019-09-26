Глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На полях 74-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел ряд двусторонних встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Мухтар Тлеуберди провел раздельные переговоры с главами МИД Пакистана Махмудом Куреши, Кипра Никосом Христодулидисом, Норвегии Инэ Сёрейде и Хорватии Горданом Грлич Радманом. В ходе встреч обсуждались текущие вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества Казахстана с этими государствами.





74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.





Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.



