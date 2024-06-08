Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что глава ведомства Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров, которые выдавали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Би-би-си.

Как заявил официальный представитель британского МИД, разговор состоялся по видеосвязи, но продолжался недолго. Он добавил, что пранкеры договаривались о звонке при помощи текстовых сообщений.

МИД сообщает, что на видео появился человек, явно похожий на Порошенко, однако вскоре Кэмерон заподозрил, что он имеет дело с мошенниками. Министр иностранных дел перестал отвечать, когда звонивший попросил его дать контактные данные других людей.

МИД сообщает, что разговор состоялся «в последние дни», однако не уточняет, кто мог на самом деле звонить Кэмерону, о чем они говорили и каким образом злоумышленникам удалось установить связь с представителями министерства.

Британское внешнеполитическое ведомство говорит, что решило публично рассказать об инциденте, «на тот случай, если видео с министром иностранных дел будет подвергнуто манипуляциям и впоследствии использовано, а также чтобы другие знали о таком риске».