Глава МИД Азербайджана поблагодарил Казахстан за поддержку в продвижении мирного процесса

10 мая министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Казахстан встретился с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, текущая ситуация в регионе в постконфликтный период, а также текущее состояние мирного процесса.

Азербайджанская сторона выразила удовлетворение высоким уровнем расширяющихся в последнее время отношений Азербайджана со странами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном.

Отмечено, что наряду с двусторонним партнерством по направлениям экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций и т. д., сотрудничество на региональных и международных платформах, в частности в рамках организации тюркских государств, обещает широкие перспективы.

Фото: МИД АР

- Говоря о текущей ситуации, возможностях и вызовах в регионе в постконфликтный период, министр Джейхун Байрамов поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку и активность в направлении продвижения двустороннего мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. На фоне последнего соглашения, достигнутого между делимитационными комиссиями, выражена уверенность в том, что сегодняшние переговоры, в свою очередь, внесут свой вклад в процесс, - говорится в заявлении МИД АР.

Главы МИД двух стран обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян по итогам встречи 10-11 мая в Алматы договорились продолжить переговоры по открытым вопросам.