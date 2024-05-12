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    18:00, 11 Май 2024 | GMT +6

    Глава МИД Азербайджана поблагодарил Казахстан за поддержку в продвижении мирного процесса

    министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Казахстан встретился с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу
    Фото: МИД АР

    10 мая министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Казахстан встретился с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, текущая ситуация в регионе в постконфликтный период, а также текущее состояние мирного процесса.

    Азербайджанская сторона выразила удовлетворение высоким уровнем расширяющихся в последнее время отношений Азербайджана со странами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном. 

    Отмечено, что наряду с двусторонним партнерством по направлениям экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций и т. д., сотрудничество на региональных и международных платформах, в частности в рамках организации тюркских государств, обещает широкие перспективы.

    министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Казахстан встретился с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу
    Фото: МИД АР

    - Говоря о текущей ситуации, возможностях и вызовах в регионе в постконфликтный период, министр Джейхун Байрамов поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку и активность в направлении продвижения двустороннего мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. На фоне последнего соглашения, достигнутого между делимитационными комиссиями, выражена уверенность в том, что сегодняшние переговоры, в свою очередь, внесут свой вклад в процесс, - говорится в заявлении МИД АР.

    Главы МИД двух стран обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Напомним, министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян по итогам встречи 10-11 мая в Алматы договорились продолжить переговоры по открытым вопросам.

    Теги:
    Международная деятельность РК Переговоры Азербайджан МИД РК Алматы Международные отношения Мурат Нуртлеу
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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