Глава МИД Армении выразил осторожный оптимизм относительно предстоящих переговоров в Алматы

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, комментируя предстоящие 10 мая в Алматы переговоры с азербайджанским коллегой, подтвердил приверженность Армении мирной повестке дня и выразил осторожный оптимизм относительно очередного раунда переговоров. Об этом глава армянского внешнеполитического ведомства заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, передает собственный корреспондент Kazinform.

- Хочу подтвердить приверженность Армении мирной повестке дня. Мы ведем переговоры искренне, конструктивно и с доброй волей. И уверены, что установление окончательного мира действительно отвечает интересам обеих стран, Армении и Азербайджана, и обоих народов, - заявил Арарат Мирзоян.

По его словам, сторонам уже удалось договориться по многим статьям. Но главное, чтобы две страны взаимно подтвердили признание территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, и делимитация границ также должна пройти в соответствии с этой декларацией.

- И здесь, я думаю, и хочу выразить осторожный оптимизм в отношении того, что нам с моим азербайджанским коллегой удастся достичь соглашения или четко отразить то же самое - ту же приверженность, тот же принцип - в мирном договоре. И я могу сказать, что после этого мы уже будем очень близки к окончательному урегулированию, - отметил Арарат Мирзоян.

Глава внешнеполитического ведомства Армении добавил, что между сторонами остаются и другие вопросы, например, разблокирование транспортных коммуникаций. Арарат Мирзоян выразил заинтересованность Армении в открытии всех коммуникаций, транспортной инфраструктуры на основании суверенитета стран, национальной юрисдикции, а также в соответствии с принципами взаимности и равенства.