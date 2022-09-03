Глава МЧС РК находится на месте природного пожара в Костанайской области

КОСТАНЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин вылетел на место лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Загорание лесного массива произошло 2 сентября 2022 года в 15-10 часов в 20 км от с. Казанбасы, на территории КГУ «Басаманское УЛХ». Тушение осложняется порывами ветра и сильной жарой (по данным РГП «Казгидромет» до 10-12 м/с, температура наружного воздуха +36 градусов), густой растительностью и отсутствием подъездных путей. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от с. Новонеженка в сторону села Казанбасы, в состав которого вошли руководители государственных органов», - сообщили в ведомстве.

В результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ «Семиозерное УЛХ».

По состоянию на 13-00 предварительная площадь пожара составляет более 2000 га (местами верховой).

Незамедлительно к месту пожара были направлены силы и средства ДЧС. Также дополнительно направляются личный состав войсковой части № 90260 в количестве 20 человек на транспорте ДЧС, курсанты Академии МВД, 15 водовозов организаций и предприятий, 50 сотрудников ДЧС Акмолинской области и 3 единицы техники, 100 человек личного состава войсковой части № 52859 ДЧС Карагандинской области и 11 единиц техники.

Кроме того, направлены три пожарных поезда АО «КТЖ» (21 человек, Есильский пожарный поезд № 7 в составе два вагон-цистерны по 50 кубов воды, насосная станция; Кушмурунсий пожарный поезд №8 в составе два вагон-цистерна по 50 кубов воды, вагон насосная станция, вагон гараж; Тобольский пожарный поезд №9 в составе два вагон-цистерны по 50 кубов воды, вагон насосная станция).



