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Глава МЧС провел аэровизуальное обследование и совещание по координации тушения лесного пожара

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Июня 2023, 19:00
Глава МЧС провел аэровизуальное обследование и совещание по координации тушения лесного пожара Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Сырым Шарипханов провел совещание оперативного штаба, где были сформулированы ключевые задачи по тушению лесного пожара, а также разработаны дополнительные меры для стабилизации лесопожарной обстановки в области Абай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Приняты все необходимые меры по тушению пожара и минимизации ущерба, а главное – защиты населения. На месте круглосуточно дежурят специалисты, работает оперативный штаб», – отметил министр.

Он также подчеркнул, что все необходимые силы и средства готовы к дальнейшему выполнению поставленных задач.

В тушении лесного пожара участвуют силы и средства ДЧС областей Абай, Жетысу, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской областей, а также из городов Астана и Алматы, и военнослужащие частей МЧС.

После совещания министр провел аэровизуальное обследование территории лесостепной зоны. В результате облета было решено перебросить вертолёты с водосливными устройствами на участки возгорания, произведена перегруппировка сил и средств на очаги пожара.


Во время облета осмотрели развитие лесного пожара вблизи населенных пунктов. Угрозы населению в настоящий момент нет.

В тушении лесного пожара задействовано около 1500 человек и более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны. В совокупности, с начала пожара было осуществлено 1017 сбросов воды с общим объемом более 3039 тонн с помощью 14 вертолетов.

Сырым Шарипханов отметил, что ситуацию осложняют сильный порывистый ветер до 17 м/с и сложная рельефная местность, и призвал оперативный штаб учитывать эти факторы при борьбе с пожаром. «Наиболее сложными и трудоемкими являются остановка и локализация пожара. Должны быть учтены условия местности и препятствия в борьбе с огнем», - сказал он.

Тушение пожара продолжается в трех направлениях: с юга, запада и востока. На восточном направлении с помощью тяжелой техники ведется работа по созданию минерализованных полос.

С.Шарипханов выразил благодарность всем участвующим в тушении лесного пожара и заверил, что, несмотря на сложившиеся условия, совместные усилия приведут к скорейшему устранению стихийного бедствия.


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