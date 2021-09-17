Глава крестьянского хозяйства: Основной лимитирующий  фактор – влага

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Практически полностью завершило уборку урожая КХ «Утеулин» в Костанайской области. О нюансах уборочной кампании руководитель КХ Нуркелген Утеулин рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Около 20 лет назад Нуркелген Утеулин создал свое крестьянское хозяйство, а потом ТОО «ННН+В-2005». Как отмечает аграрий, в этом году урожайность на его полях средняя - порядка 10-12 ц с 1 га, однако есть и поля, где сбор урожая доходит до 20 центнеров с гектара.

«Конечно, главный лимитирующий фактор на сегодня – это влага. Мы прекрасно все это знаем, поэтому стараемся применять технологию, которая была бы влагосберегающей. Сейчас каждый сельхозтоваропроизводитель хочет получить большую урожайность с 1 га, и он будет стараться работать так, чтобы сохранить как можно больше влаги», - отмечает Н. Утеулин.

По словам руководителя, аномальность была еще и в небольшом количестве снега в прошлую зиму. Поэтому по весне влага была лишь там, где присутствовало снегозадержание.

«В майскую жару мы прекращали работу с 11 утра до 16-17 часов и посевную кампанию вели вечером или рано утром. Предпосевную обработку мы сделали гербицидами сплошного действия. Потом работали, используя жидкие удобрения, далее - по болезням. Если раньше мы говорили, что в Европе производство зерновых культур идет очень интенсивно с применением гербицидов и пестицидов, с пятикратной обработкой, то сейчас мы к этому пришли сами. Спасибо государству за то, что помогает и дает нам субсидии. В последнее время идут разговоры о том, чтобы их убрать и заменить кредитованием с низкой процентной ставкой. Как я считаю, делать это нежелательно: для сельского хозяйства должны быть как субсидии, так и кредиты», - поделился аграрий.

В общей сложности у КХ и ТОО 5 тысяч га. На сегодня убрать осталось совсем немного – буквально день-два и уборка будет закончена.

«Этот год показательный еще и по качеству продукции. Сегодня у нас зерно высшего качества, клейковина в среднем 35-42%. Натура по зерну от 760 до 800. И это тоже хорошие показатели для помола. В среднем влажность по зерну 12 %. Но для того, чтобы это зерно шло на переработку в муку, нужно теперь искать зерно немного худшего качества с меньшим содержанием клейковины. Думаю, костанайские мукомолы в этом году будут испытывать дефицит зерна четвертого класса», - продолжил Н. Утеулин.

Говоря о работе в период пандемии, предприниматель благодарит за возможность беспрепятственно осуществлять свою деятельность даже при наличии блокпостов.

«А когда речь зашла о вакцинации, я собрал на предприятии весь коллектив, объяснил им ситуацию. Получил вакцину и попросил об этом своих коллег. Практически все ребята согласились и вакцинировались. Нажима не было, все сами понимали необходимость такого шага», - отметил Н. Утеулин.

Как считает предприниматель, сегодня перед аграриями страны стоят задачи по повышению производительности труда, увеличению объема выпуска продукции и экспорта. Над этим его крестьянское хозяйство и работает.