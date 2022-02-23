Глава компании по производству автобусов прокомментировал снижение утильсбора
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор ТОО «СемАЗ» Асемкан Дускужанов высказал свое мнение касательно снижения ставки утилизационного сбора на 50% в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы выпускаем автобусы, для больших 12-метровых автобусов утильсбор был 3 210 000 тенге, а сейчас снизился на 50% - это 1 600 000. Это существенная разница. Но мы продолжаем работать, завод будет совершенствоваться. Будем выпускать больше автобусов, локализовать что-то. Я чувствовал, что будет снижение ставки. Мы готовились», - сказал Асемкан Дускужанов.
Он также подчеркнул, что утильсбор в Китае и России намного выше, чем в Казахстане. Спикер считает, что должна быть конкуренция.
По его словам, из-за пандемии коронавируса производство автобусов упало, в год выпускается порядка 300-400 единиц.
«Мы в этом году, если вопросы с логистикой решится и границы откроют, планируем выпускать 200 больших и 300 маленьких автобусов. Мы хотим ориентироваться на Среднюю Азию, Дальний Восток. Наши автобусы марки Daewoo пользуется спросом во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске», - добавил он.
Асемкан Дускужанов также заявил, что сокращать штат работников не планирует. Сейчас на заводе работает около 450 человек.
Отметим, сегодня первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр заявил о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50%.
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