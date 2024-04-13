Глава КМГ ознакомился с берегоукрепительными работами в Атырау

12 апреля председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев в ходе поездки в Атырау ознакомился с ходом работ по возведению дамбы на нефтеперекачивающей станции им. Т. Касымова Атырауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» (КТО), где проводятся превентивные противопаводковые работы, передает агентство Kazinform.

Строительство дамбы осуществляется собственными силами работников управления. Общая протяженность дамбы — 700 метров. В работах задействованы 3 самосвала, 1 экскаватор и 2 погрузчика.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Помимо этого, на данный момент для восстановления береговых укреплений на реке Жайык в городе Атырау и на реке Жем в г. Кульсары Атырауской области задействовано 28 единицы спецтехники КТО. В противопаводковых работах в Атырауской области участвуют около 30 работников КТО.

— Я выражаю огромную признательность всем сотрудникам предприятий КМГ за участие в проведении противопаводковых мероприятий. Ваши усилия не только обеспечивают надежную защиту наших объектов, но и способствуют сохранению жизни и здоровья наших сотрудников и местных жителей, — отметил М.Мирзагалиев.

Глава КМГ также ознакомился с ходом превентивных противопаводковых работ на объектах Каспийского трубопроводного консорциума и обсудил с руководителями объектов КТК ускорение темпа работ с учетом дополнительно привлекаемых сил и техники.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

В штабе Атырауского нефтеперерабатывающего завода М. Мирзагалиев провел оперативное совещание с работающими в регионе дочерними организациями КазМунайГаза.

Отмечена необходимость постоянного контроля паводковой ситуации на технологических и водных объектах, прилегающих к территории предприятий, для исключения угрозы производству.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Руководству дочерних компаний поручено выделять в полном объеме финансовые средства, трудовые ресурсы, спецтехнику и материалы для своевременной реализации противопаводковых мероприятий. Также предприятия КМГ продолжат активно оказывать помощь жителям региона и местным исполнительным органам в борьбе с паводком и ликвидации последствий разгула стихии.