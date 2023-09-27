Глава KEGOC назвал размер своей зарплаты

Председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов назвал размер средней зарплаты сотрудников компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге по подведению итогов деятельности АО «KEGOC» за первое полугодие 2023 года журналисты задали вопрос главе компании: «Какова средняя заработная плата сотрудников компании и сколько получаете Вы?»

По словам Наби Айтжанова, сотрудники акционерного общества получают в среднем 450 тысяч тенге в месяц.