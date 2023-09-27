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    11:27, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Глава KEGOC назвал размер своей зарплаты

    Глава KEGOC назвал размер своей зарплаты
    Фото: пресс-служба «Казахстанские коммунальные системы».

    Председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов назвал размер средней зарплаты сотрудников компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге по подведению итогов деятельности АО «KEGOC» за первое полугодие 2023 года журналисты задали вопрос главе компании: «Какова средняя заработная плата сотрудников компании и сколько получаете Вы?»

    По словам Наби Айтжанова, сотрудники акционерного общества получают в среднем 450 тысяч тенге в месяц.

    - Средний оклад сотрудников по компании «KEGOK» составляет 450 тыс. тенге. А моя зарплата 1 млн 900 тыс. тенге, - сказал Наби Айтжанов.

    Теги:
    Экономика
    Автор
    Серик Сабеков
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