Глава кабмина КНДР совершит официальный визит в Китай

Председатель Кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон возглавит партийно-правительственную делегацию в ходе официального визита в КНР, который пройдет с 10 по 12 июля, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на очередном пресс-брифинге.

— Пак Тхэ Сон примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 65-летию подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между КНР и КНДР, — отметила Мао Нин.

В ведомстве уточнили, что Пак Тхэ Сон, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и заместитель председателя Государственного совета КНДР, совершит поездку по приглашению ЦК КПК и правительства КНР.

Напомним, в этом году КНДР посетили председатель КНР Си Цзиньпин и министр иностранных дел КНР Ван И.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин впервые за семь лет посетит Северную Корею.