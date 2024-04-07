Глава кабинета президента Еврокомиссии вышел в неоплачиваемый отпуск

Один из влиятельных чиновников в Европейской комиссии, глава кабинета президента Урсулы фон дер Ляйен немецкий политик Бьорн Зайберт временно покидает свою должность, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Б.Зайберт намерен исполнять обязанности руководителя предвыборной кампании президента КР У. Ляйен в период выборов в Европарламент.

— Глава кабинета освобождается от своих обязанностей с 8 апреля до завершения общеевропейских выборов 9 июня, — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Заявление также было подтверждено правоцентристской Европейской народной партией (ЕНП), которая выбрала У. Ляйен в качестве главного кандидата на выборах.

В случае победы ЕНП на общеевропейских выборах она будет претендовать на следующий пятилетний срок председателя Еврокомиссии. Партия, получившая наибольшее количество мест, имеет право выдвинуть своего кандидата на пост главы исполнительной власти.

— Планируется, что Б. Зайберт возобновит работу в качестве главы кабинета министров 10 июня, — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Напомним, в феврале Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении повторно баллотироваться на пост президента ЕК.