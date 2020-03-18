Глава холдинга «Байтерек» прокомментировал реформы в квазигосударственном секторе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов прокомментировал реформы квазигосударственного сектора. По его мнению, в период режима ЧП будут задействованы все ресурсы холдинга и его дочерних организаций по поддержке микро-, малого, среднего и крупного бизнеса, чтобы оказать всяческую поддержку в этот нелегкий период, передает МИА «Казинформ».

Говоря о реформах холдинга, он отметил работу фонда «Даму» и возможную его передачу в управление НПП.

«Согласно законодательству РК, Фонд «Даму» и НПП осуществляют разные формы поддержки предпринимательства. Фонд наделен правом осуществлять со стороны государства финансовую поддержку предпринимателей, тогда как НПП, являясь некоммерческой организацией, представляет собой союз субъектов предпринимательства по содействию консолидации сообщества, защиты интересов предпринимателей. То есть Фонд «Даму» не дублирует функций палаты и является единственным оператором Правительства РК в рамках финансовых программ по развитию микро, малого и среднего бизнеса. К слову, в странах ОЭСР аналогичные Фонду «Даму» организации по поддержке предпринимательства также являются подведомственными Правительству», - отметил Айдар Арифханов.

Вместе с тем, ЦОПы были упразднены и переформатированы еще в 2017 году под сопровождение проектов до одобрения в банках второго уровня, подчеркнул председатель правления АО «НУХ «Байтерек».

«Что касается роли БРК в импортозамещении. Об этом можно узнать, заглянув в список проектов, поддержанных нашим банком. В портфель банка входят 55 инвестиционных проектов и 15 экспортных операций на 6,3 трлн тенге. Проекты профинансированные БРК, уже вносят огромную лепту по импортозамещению, и продукция которых также активно экспортируется на рынки ближнего и дальнего зарубежья: это модернизированные три НПЗ Казахстана - Павлодарский, Шымкентский и Атырауский - это крупнейшие проекты в казахстанской нефтехимии, которые решили проблему дефицита на локальном рынке ГСМ, это Макинская птицефабрика по выращиванию бройлеров, которая уже удовлетворяет внутренний спрос на охлажденное мясо птицы, новый современный завод Asia Trafo по производству силовых трансформаторов в Шымкенте, завод по производству длинномерных рельсов ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» и многие другие», - отметил А. Арифханов.

При этом, говоря о больших инфраструктурных проектах, он предложил вспомнить о строительстве магистрального газопровода «Сарыарка», Мойнакской ГЭС или обеспечение широкополосным доступом почти 2,5 тысячи госорганов и бюджетных организаций в 828 сельском населенном пункте страны путем построения волоконно-оптических линий связи, в финансировании которых БРК принял прямое участие.

«БРК в составе холдинга «Байтерек» уже давно реализует политику импортозамещения и поддерживает крупнейшие инфраструктурные проекты. И очень успешно. Что касается предложения, в части принятия от имени Правительства решения по залогам для банков и другим вопросам, то БРК на законодательном уровне не имеет таких полномочий. Банк занимает особую нишу на рынке кредитования, деятельность которого строго регламентирована Законом «О БРК» и Меморандумом о кредитной политике», - подчеркнул глава холдинга «Байтерек».

Отметил он и нецелесообразность передачи дочерней организации АО «Жилстройсбербанк» Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК, которое является акционером холдинга «Байтерек».

«Жилстройсбербанк в полной мере и успешно выполняет свои функции, реализуя систему жилищных строительных сбережений в стране. Из 16 лет своей деятельности, семь лет Жилстройсбербанк находится под руководством холдинга «Байтерек». И основной рост всех показателей банка пришелся на этот период. Благодаря нашему банку более 220 тысяч казахстанцев приобрели жилье по доступным условиям. Сегодня банку доверяют 1,5 млн казахстанцев. Только за последние три года количество депозитов увеличилось на 731 тысячу. Жилстройсбербанк занимает первое место на рынке долгосрочных вкладов. Также растет и ежегодный объем займов. За прошедший год банком выдано 50 323 займа. И важно, что при растущих темпах деятельности, банк нивелирует операционные нагрузки не за счет «раздувания» штата, а с помощью внедрения современных технологий и перехода бизнес-процессов в онлайн-режим», - заявил А. Арифханов.

По его словам, банк со штатной численностью более 1300 человек, развитой филиальной и агентской сетью во всех регионах Казахстана должен использовать в своей деятельности передовые технологии, быть оперативным в принятии стратегических решений, вопросах управления ликвидностью и иметь сильного акционера с высокими кредитными рейтингами для фондирования своей деятельности.

«Переход в МИИР ограничит мобильность банка, так как министерство не занимается управлениями банков, взаимоотношениями на финансовом рынке, как национальном, так и международном», - считает председатель правления АО «НУХ «Байтерек».

Напомним, что холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента в 2013 году. В тот год под управление были получены 10 организаций, которые управлялись различными министерствами и функционировали при профильных госорганах. Некоторые дочерние организации были приняты в убыточном состоянии и за семь лет своей деятельности вывели их на безубыточное.

«Так, например, займы с просроченными платежами свыше 90 дней БРК, накопленные с начала деятельности в результате отсутствия механизма очистки, составили 42% от активов банка (по состоянию на 1 июля 2013 год), и накопленный убыток (по состоянию на конец 2013 года) составил 51,12 млрд тенге. Профессиональное управление способствовало улучшению основных стратегических и финансовых показателей переданных дочерних организаций. В сравнении с 2013 годом в 2016 году на 40% вырос капитал холдинга, в 2,2 раза – активы, почти втрое – кредитный портфель, на 22% доходность собственного капитала, в 1,5 раза – прибыль», - отметил глава НУХ «Байтерек».

По его данным, активы Жилстройсбербанка с 2013 года выросли на 382% (с 354,4 млрд тенге до 1 353,28 млрд тенге), а собственный капитал достиг показателя 253% (с 96,68 млрд тенге до 244,86 млрд тенге). И при этом основной динамичный рост портфели Жилстройсбербанка приходится на последние 4 года. Фонд «Даму» в составе холдинга «Байтерек» показал рост активов на 199% (с 169,3 млрд тенге до 337,5 млрд тенге), собственный капитал достиг показателя 107% (с 80 млрд тенге до 85,9 млрд тенге).

Активы банка развития Казахстана с 2013 года выросли на 256% (с 1014 млрд тенге до 2 593 млрд тенге). Собственный капитал достиг показателя 168% (с 252 млрд тенге до 423 млрд тенге), а размер ссудного портфеля вырос на 508% (с 407 млрд тенге до 2 066 млрд тенге).

«Тренд к росту набран с 2015 года. БРК смог набрать курс на рост с передачей стрессовых активов в Инвестиционный фонд Казахстана в 2015 году, а также значительному снижению валютных рисков в инвестиционных проектах и в заемной портфели. Хотелось бы подчеркнуть еще один момент, с 2015 по 2019 годы из государственных источников холдингом «Байтерек» получено порядка 1,2 трлн тенге. Но вместе с тем обеспечено и привлечение средств с рынков капитала в объеме 2 трлн тенге. Смешивая дешевые государственные источники с более дорогими с рынка, все указанные средства холдингом направлены на инвестирование в экономику республики путем предоставления кредитов и прямых инвестиций предпринимателям нашей страны по относительно низкой ставке вознаграждения. Указанное смешивание источников финансирования позволяет увеличить объем поддержки со стороны государства участников экономики в 2-3 раза», - отметил А. Арифханов.

Он подчеркнул, что если сравнивать это с холдингом «Байтерек», то 54 млрд тенге расходов приходится на 2800 сотрудников всего холдинга с его филиальной сетью, в том числе Жилстройсбербанком, на которого приходится половина всех сотрудников и 35% всех расходов, а это 2/3 всей ипотеки, выдаваемой в стране, и реализация всех ключевых жилищных программ.

«Вместе с тем, как известно, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, холдинг «Байтерек» уже проводит планомерную работу по оптимизации своих «дочерних» компаний, о чем не раз мы рассказывали. Как показывает международный опыт, именно институты развития в первую очередь привлекаются в антикризисных мероприятиях, проводимых правительствами стран. Мы привержены к тому, чтобы усилить сотрудничество и партнерство бизнеса, квазигоссектора и государства, чтобы безболезненно выйти из сложившейся ситуации», - резюмировал председатель правления АО «НУХ «Байтерек».







