Глава холдинга «Байтерек»: Присоединение «КазАгро» пройдет максимально безболезненно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Присоединение холдинга «КазАгро» к холдингу «Байтерек» пройдет максимально безболезненно для казахстанских фермеров. Об этом в интервью телеканалу «Atameken Business» заявил председатель правления национального управляющего холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущий год является судьбоносным для всей страны, поскольку это год 30-летия нашей Независимости. И мне отрадно, что с этого года мы будем реализовывать государственные программы как мощный единый государственный холдинг. Наша задача в том, чтобы процесс присоединения «КазАгро» к «Байтереку» прошел максимально безболезненно, и чтобы наши аграрии не почувствовали этого перехода. Все задачи, которые стояли перед «КазАгро» – весенне-полевые работы, поддержка растениеводства и так далее не останутся без внимания», - заявил Айдар Арифханов.

По его словам, процесс объединения госхолдингов проходит согласно Дорожной карте, которую утвердили Министерство индустрии и инфраструктурного развития и Министерство сельского хозяйства.

Кроме того, Айдар Арифханов подробно рассказал об итогах деятельности холдинга «Байтерек» в сложном для экономики страны 2020 году. Активы холдинга за прошлый год увеличились на 1,4 трлн тенге, чистая прибыль по оперативным данным оценивается на уровне порядка 49 млрд тенге, что сопоставимо с уровнем 2019 года (51,5 млрд тенге). Итоги по стратегическим направлениям приведены в инфографике.

«В прошлом году мы изучили российский опыт по синдицированному кредитованию, внесли соответствующие изменения в наше законодательство и предполагаем в этом году развивать это направление. Это означает, что заем крупным казахстанским проектам будет предоставлять не один, а группа банков. То есть наша задача - вовлекать банки второго уровня к финансированию долгосрочных проектов», - проинформировал он.

Айдар Арифханов подчеркнул, что в период пандемии коронавируса холдинг «Байтерек» эффективно сработал как антикризисный инструмент Правительства.

«Более 1 трлн тенге направлены через холдинг «Байтерек» для поддержания занятости населения и развития жилищного строительства. Многие люди в период пандемии оказались без работы, но благодаря господдержке более 250 тысяч человек смогли получить работу и иметь стабильный заработок. Также 390 млрд тенге было направлено на развитие жилищного строительства», - сообщил он.

Кроме того, большое внимание было уделено трансформированию жилищного блока холдинга. В прошлом году три дочерних организаций были объединены в Единого оператора жилищного строительства, который сегодня работает под названием Казахстанская жилищная компания.

«Эффект от этого поручения Президента - большой, поскольку сокращены штат и расходы, а также функций этих компаний перешли в одну, что упрощает принятие решений и повышает эффективность работы», - заключил Айдар Арифханов.

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