Глава гражданской авиации Греции подал в отставку после сбоя в аэропорту Афин

— Глава Управления гражданской авиации Йоргос Саунацос подал заявление об отставке министру инфраструктуры и транспорта Христосу Димасу, — говорится в заявлении министерства, опубликованном через 10 дней после беспрецедентной технической неисправности, из-за которой авиадиспетчеры не могли связываться с пилотами самолетов, находившихся в греческом воздушном пространстве.

Саунацос подал в отставку после публикации результатов расследования специальной комиссией причин отключения связи в афинском районе полетной информации 4 января. Заместитель главы Управления воздушной навигации Йоргос Вагенас временно исполняет обязанности начальника Управления гражданской авиации, пока не будет начата процедура назначения нового руководителя ведомства, отметил телеканал.

4 января в Греции были прекращены на несколько часов все авиарейсы из-за того, что центральные системы радиосвязи диспетчерских пунктов Афин и греческой области Македония потеряли из-за помех в частотах связь со всеми самолетами, находящимися в воздушном пространстве страны. Власти в превентивных целях закрыли для полетов афинский район полетной информации. Как сообщили затем в УГА, «техническая проблема, возникшая одновременно на многих частотах в виде шума, исходившего, по предварительным данным, от телекоммуникационной инфраструктуры и затронувшего связь в пределах афинского района полетной информации, полностью устранена».

По данным телеканала Skai, 4 января были задержаны около 70 рейсов, сотни пассажиров находились в аэропортах более 10 часов. Источники в силовых ведомствах Греции заявили телеканалу, что саботаж и кибератаки внешних сил в данном случае исключаются.

Ассоциация авиадиспетчеров Греции назвала исчезновение связи «беспрецедентным и неприемлемым», подчеркнув, что «это прямой результат хронического бездействия, некомпетентного управления и ошибочных решений Управления гражданской авиации, которая систематически игнорирует предупреждения авиадиспетчеров». По данным ассоциации, оборудование радиосвязи диспетчерского пункта Афин эксплуатируется еще с 1995 года, и его неоднократно требовали обновить. Компания — производитель оборудования уже давно не дает гарантию на него.

В 2026 году запланирована масштабная реконструкция инфраструктуры афинского международного аэропорта стоимостью €300 млн, включая поставку цифровых передатчиков. В прошлом году аэропорт принял почти 34 млн пассажиров, что на 6,7% больше, чем в 2024 году.