Глава государства заслушал отчеты акимов Алматинской области и города Алматы

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Амандык Баталов в ходе телефонного разговора доложил Президенту о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

По словам акима, во всех основных отраслях обеспечен рост, а краткосрочный экономический индикатор составил 109,4 %.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об эпидемиологической ситуации в регионе. В частности, за последнюю неделю прирост заболевших коронавирусом не превышает 1%. Всего развернуто 4 тысячи коек, загруженность инфекционного стационара составляет 55,8 %, реанимационных коек – 13 %.

Отдельным блоком Глава государства был проинформирован об обеспечении населения питьевой водой. Амандык Баталов сообщил, что уровень охвата области централизованным водоснабжением является одним из самых высоких в стране и составляет 98,3 %. В этом году данный показатель будет доведен до 99,5 % за счет подведения водопровода к 7 селам и улучшения качества питьевой воды в 11 населенных пунктах. На эти цели предусмотрено 10,9 млрд тенге. В предстоящие пять лет водоснабжением будет охвачено еще 33 села, в 72 селах проведут реконструкцию и ремонт сетей.

Аким Алматинской области также рассказал Президенту о начале реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта города Ушарала, строительстве очистных сооружений на побережье озера Алаколь и об итогах выборов акимов сельких округов.

Касым-Жомарт Токаев поручил обратить особое внимание на развитие массового спорта и продвижение внутреннего туризма.

Президент в ходе телефонного разговора с акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым был проинформирован о мерах по сдерживанию коронавирусной инфекции и развитии инфраструктуры города.

Как сообщил Бакытжан Сагинтаев, эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной в связи с циркуляцией штамма «дельта». За истекшую неделю по сравнению с предыдущей количество случаев заражения возросло в 1,4 раза – с 7 936 до 10 805 случаев, суточный прирост составил 1,4 %. За последние сутки зарегистрировано 1558 новых случаев заражения, из которых 1480 – с симптомами.

В связи с подъемом заболеваемости открываются новые койко-места, создаются резервные инфекционные госпитали. На сегодняшний день в обороте 7 625 инфекционных коек, в резерве – еще 2 400.

Для обеспечения городской аптечной сети создан стабилизационный фонд на 5 млрд тенге. Сформированы необходимые запасы лекарств по 68 наименованиям. В медицинских организациях города обеспечен двухмесячный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Продолжается массовая вакцинация населения. В городе действует 167 пунктов вакцинации. По состоянию на 4 августа первым компонентом привиты 740 487 человек, вторым – 545 954.

Глава государства поручил акиму Алматы усилить меры по недопущению распространения коронавируса и ужесточить контроль за соблюдением ограничительных карантинных мер.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев доложил Касым-Жомарту Токаеву о мерах по обеспечению качественной питьевой водой жителей присоединенных микрорайонов Наурызбайского района и пробивке проспекта Абая до границы города. Также поднимались вопросы ограничения точечной застройки в историческом центре.