22 Июля 2022 17:38

Глава государства заслушал отчет председателя Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-июнь 2022 года.

Председатель Национального банка доложил о прогнозе инфляции, мерах, направленных на стабилизацию потребительских цен, а также о текущем состоянии международных резервов страны.

По итогам встречи Глава государства поручил усилить работу по сдерживанию инфляции и повысить эффективность денежно-кредитной политики.

Фото: akorda.kz