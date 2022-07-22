22 Июля 2022 17:38
Глава государства заслушал отчет председателя Нацбанка
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-июнь 2022 года.
Председатель Национального банка доложил о прогнозе инфляции, мерах, направленных на стабилизацию потребительских цен, а также о текущем состоянии международных резервов страны.
По итогам встречи Глава государства поручил усилить работу по сдерживанию инфляции и повысить эффективность денежно-кредитной политики.
Фото: akorda.kz
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