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Глава государства запустил газохимический комплекс в Атырауской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Ноября 2022, 17:29
Глава государства запустил газохимический комплекс в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Президент дал старт работе интегрированного газохимического комплекса ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. Об этом передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Председатель правления НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев рассказал Главе государства о перспективах развития газохимического комплекса. На строительстве комплекса было задействовано 4300 человек. После запуска предприятия постоянными рабочими местами будет обеспечен 631 человек.

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Этот предприятие, специализирующееся на переработке сырья с Тенгизского месторождения, рассчитано на производство 500 тысяч тонн полипропилена в год, что составит 1% от его мирового производства.

Производственный комплекс не только обеспечит потребность в полипропилене на внутреннем рынке, но и будет способствовать деятельности малых и средних предприятий, производящих изделия из полипропилена для строительной и медицинской отраслей, автомобилестроения, пищевой промышленности.

На предприятии используются технологии Catofin и Novolen американской компании Lummus Technology Inc. Аналогичные комплексы функционируют только в пяти странах мира – Саудовской Аравии, США, Бельгии, Южной Корее и Китае.

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Интегрированный газохимический комплекс компании «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc» - первый в Республике Казахстан проект по переработке сырья с месторождения Тенгиз.

Производственная мощность: 500 тыс. тонн полипропилена в год. Около 1% от общемирового производства полипропилена. Использованные технологии: технологии Catofin (дегидрирование пропана) и Novolen (полимеризация пропилена) компании «Lummus Technology Inc.» (США).

Оборудование изготовлено производителями стран Европы, США, Южной Кореи, Японии и Индии.

Сырье: пропан с месторождения Тенгиз, очищенный от вредных примесей, что обеспечивает минимизацию влияния на экологию.

Постоянные рабочие места: 631 человек.

Эффект от реализации проекта:

покрытие внутренней потребности Казахстана (импортозамещение) в полипропилене (емкость рынка Казахстана около 50 тыс. тонн в год).

возможность для МСБ производить из полипропилена изделия дальнейшего передела в отраслях строительство, медицина, автомобилестроение, пищевая промышленность, текстильная промышленность и т.д.

создание дополнительных рабочих мест в МСБ и смежных отраслях промышленности.

вклад в ВВП страны составит до 1%.

Фото: akorda.kz


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