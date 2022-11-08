Глава государства запустил газохимический комплекс в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Президент дал старт работе интегрированного газохимического комплекса ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. Об этом передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Председатель правления НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев рассказал Главе государства о перспективах развития газохимического комплекса. На строительстве комплекса было задействовано 4300 человек. После запуска предприятия постоянными рабочими местами будет обеспечен 631 человек.
Этот предприятие, специализирующееся на переработке сырья с Тенгизского месторождения, рассчитано на производство 500 тысяч тонн полипропилена в год, что составит 1% от его мирового производства.
Производственный комплекс не только обеспечит потребность в полипропилене на внутреннем рынке, но и будет способствовать деятельности малых и средних предприятий, производящих изделия из полипропилена для строительной и медицинской отраслей, автомобилестроения, пищевой промышленности.
На предприятии используются технологии Catofin и Novolen американской компании Lummus Technology Inc. Аналогичные комплексы функционируют только в пяти странах мира – Саудовской Аравии, США, Бельгии, Южной Корее и Китае.
Интегрированный газохимический комплекс компании «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc» - первый в Республике Казахстан проект по переработке сырья с месторождения Тенгиз.
Производственная мощность: 500 тыс. тонн полипропилена в год. Около 1% от общемирового производства полипропилена. Использованные технологии: технологии Catofin (дегидрирование пропана) и Novolen (полимеризация пропилена) компании «Lummus Technology Inc.» (США).
Оборудование изготовлено производителями стран Европы, США, Южной Кореи, Японии и Индии.
Сырье: пропан с месторождения Тенгиз, очищенный от вредных примесей, что обеспечивает минимизацию влияния на экологию.
Постоянные рабочие места: 631 человек.
Эффект от реализации проекта:
покрытие внутренней потребности Казахстана (импортозамещение) в полипропилене (емкость рынка Казахстана около 50 тыс. тонн в год).
возможность для МСБ производить из полипропилена изделия дальнейшего передела в отраслях строительство, медицина, автомобилестроение, пищевая промышленность, текстильная промышленность и т.д.
создание дополнительных рабочих мест в МСБ и смежных отраслях промышленности.
вклад в ВВП страны составит до 1%.
Фото: akorda.kz