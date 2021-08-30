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    12:52, 30 Август 2021 | GMT +6

    Глава государства выступит с Посланием народу Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Послезавтра, 1 cентября в 11-00 часов, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих Палат Парламента. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ»

    «В Послании Президент обнародует приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период», написал Берик Уали в Facebook.


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