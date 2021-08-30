Глава государства выступит с Посланием народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Послезавтра, 1 cентября в 11-00 часов, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих Палат Парламента. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ»

«В Послании Президент обнародует приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период», написал Берик Уали в Facebook.