Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента обнародовал Послание народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства выступил с рядом инициатив, направленных на дальнейшее развитие страны в постпандемический период, повышение эффективности систем здравоохранения, обеспечение качественного образования, совершенствование региональной политики, формирование эффективной экосистемы на рынке труда, политическую модернизацию, защиту прав человека и консолидацию общества.

Обращаясь к народу Казахстана, Президент назвал 30-летие Независимости самой высшей ценностью нашего государства.

– Благодаря мудрой политике Первого Президента – Елбасы Казахстан добился значительных успехов и стал известен во всем мире. В единстве и согласии мы смогли построить новое государство – это наше главное достижение. Мы укрепили дух нации, заложив прочный фундамент для развития. Стали влиятельным членом мирового сообщества, благодаря стабильности в обществе вышли на путь устойчивого прогресса. Мы вместе строим сильное государство. Суверенитет – это не пустые лозунги и не громкие слова. Самое важное, чтобы каждый гражданин ощущал плоды Независимости, главные из которых мирная жизнь, общественное согласие, повышение благосостояния народа, уверенность молодежи в своем будущем. На это нацелены все наши начинания, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Обозначив основные приоритеты Послания, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что благополучие всех казахстанцев – его главная цель на посту Президента Казахстана.

Для достижения данной цели Глава государства выдвинул пять ключевых инициатив.

Во-первых, Касым-Жомарт Токаев объявил о своем решении увеличить размер минимальной заработной платы с 1 января 2022 года с текущих 42,5 тысячи до 60 тысяч тенге. Эта мера напрямую коснется более одного миллиона человек, а косвенно – всех трудящихся.

Во-вторых, Президент заявил о необходимости повышения фонда оплаты труда, который за последние 10 лет отстал от прибыли владельцев предприятий почти на 60 %. В данном контексте Правительству поручено разработать «мягкие» меры стимулирования бизнеса к увеличению заработных плат своих работников. Для работодателей, повышающих заработные платы сотрудников, будут предусмотрены льготы в рамках регулируемых закупок, а также преимущественный доступ к господдержке.

Третья инициатива направлена на снижение нагрузки на фонд оплаты труда. Глава государства предложил внедрить для микро- и малого предпринимательства единый платеж с фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34 % до 25 %. Это простимулирует бизнес «вывести из тени» тысячи сотрудников, которые смогут стать полноценными участниками пенсионной системы, системы социального и медицинского страхования.

В-четвертых, Касым-Жомарт Токаев поручил с 2022 по 2025 годы ежегодно повышать на 20 % заработную плату ряда категорий сотрудников бюджетной сферы (работников учреждений культуры, архивов, библиотек и т.д.). Эффект от реализации данной инициативы ощутят на себе около 600 тысяч наших соотечественников.

В-пятых, Президент считает необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в «Отбасы банк» для последующей покупки жилья. По его мнению, это позволит стимулировать привычку накапливать средства, грамотно ими распоряжаться.

Обращаясь к присутствовавшим на заседании депутатам, Глава государства особо отметил важность качественной подготовки принимаемых законопроектов. Он считает, что парламентарии всегда должны проявлять настойчивость в защите интересов народа, каждое их решение должно приниматься с учетом потребностей граждан и возможностей государства.

Резюмируя свое выступление, Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость эффективной работы госаппарата.

– Все, кто сомневается в курсе Главы государства, не справляется с работой, возможно, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения поручений Президента, мне кажется, должны уйти с занимаемых постов. Сейчас мы вступаем в решающий этап нашего развития. Госаппарат обязан функционировать как единый механизм. Только в таком случае мы обеспечим достижение поставленных целей, – заявил Президент.