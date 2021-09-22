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Глава государства выступил на глобальном саммите по борьбе с COVID-19

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Сентября 2021, 22:19
Глава государства выступил на глобальном саммите по борьбе с COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках 76-й сессии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН выступил с видеообращением на глобальном саммите по борьбе с COVID-19 «Положить конец пандемии и улучшить восстановление», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Глава государства отметил, что мы все еще сталкиваемся с беспрецедентным по своим масштабам за последние десятилетия глобальным кризисом здравоохранения. Возникшие в результате этого экономические трудности усилили неравенство и продемонстрировали уязвимость мирового общества.

– Сложившаяся ситуация требует всеобъемлющих и решительных мер. Полагаю, что нашей первоочередной задачей должно являться неотлагательное расширение глобального доступа к вакцинам. Это вопрос глобальной этики и солидарности, поскольку несправедливый «разрыв в доступе вакцин» не просто подрывает здоровье, но и углубляет эту пропасть. Приветствуем многосторонние усилия, направленные на обеспечение в общей сложности более двух миллиардов доз вакцин и улучшение нашей коллективной защиты от глобальных угроз здоровью. Способствуя всемирному «коллективному иммунитету», Казахстан вошел в число первых десяти стран планеты, разработавших собственную вакцину – QazVac, – сказал Президент Казахстана.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, недавно QazVac был усовершенствован для защиты от дельта-штамма коронавируса. На сегодняшний день 31 % населения Казахстана полностью вакцинирован. Казахстанцы имеют возможность выбора одной из нескольких видов вакцин.

– Для реализации благородных идей и целей этого саммита мы разработали четкие внутренние планы и обязательства. В Казахстане мы разработали законодательную базу для создания Национальной системы биологической безопасности. Мы стремимся создать комплексную и высокотехнологичную структуру прогнозирования биологических угроз в соответствии с международными стандартами.

Высоко оцениваем усилия руководства США и приверженность Президента Байдена обеспечению коллективных действий путем развития партнерства в рамках глобальной инициативы «Построение лучшего для мира». Казахстан разделяет это видение и готов внести вклад в достижение поставленных целей, – отметил Глава государства.

Президент выдвинул ряд инициатив по реализации комплексных мер.

– Мы должны сосредоточиться на укреплении потенциала на глобальном уровне. Нам нужно продвигать одобренные ВОЗ основные принципы Алматинской декларации в области первичной медико-санитарной помощи. Нам необходимо коллективно приложить дополнительные усилия для предотвращения биологических катастроф и кризисов в будущем. Исходя из этого, в прошлом году я инициировал создание Международного агентства по биологической безопасности. В настоящее время проводятся практические консультации со всеми заинтересованными сторонами, и мы приглашаем партнеров поддержать эту инициативу, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил важность работы над взаимным признанием сертификатов вакцинирования, чтобы помочь глобальному туризму и бизнесу справиться с COVID-19.

– Медицинские сертификаты будут способствовать более безопасному возобновлению работы, восстановлению экономики и созданию новых рабочих мест в постпандемический период. Мы должны использовать инструменты социальных сетей для укрепления доверия к вакцинам COVID-19. Существуют сомнения или недоверие, которые коренятся в нехватке научно обоснованной информации в масс-медиа. Мы должны опираться на факты, разъясняя важность вакцинации для укрепления доверия среди населения. Мы действительно должны «строить лучше», но мы также должны «строить новое» – новый мир, который будет более справедливым, устойчивым, экологически чистым и гуманным, – подытожил свое выступление на саммите ООН Президент Казахстана.


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