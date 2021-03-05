Глава государства высказал ряд предложений по повышению эффективности ОЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках 14-го саммита Организации экономического сотрудничества высказал ряд предложений по повышению эффективности ОЭС, передает МИА «Казинформ».

По словам Президента РК, Казахстан в качестве председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии готов оказать содействие в развитии сотрудничества между ОЭС и СВМДА в сфере экономики. Взаимодействие между этими структурами представляется наиболее перспективным в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, финансов, энергетики, туризма, цифровых технологий и других.

«Мы надеемся, что всестороннее сотрудничество, основанное на взаимных интересах и практической реализации совместных проектов, позволит нам противостоять вызовам сегодняшнего дня и подготовить нас к возможностям завтрашнего дня. Мы возлагаем на Организацию большие надежды», – подытожил Глава государства.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана принял участие в 14-м саммите Организации экономического сотрудничества.