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    20:41, 04 Март 2021 | GMT +6

    Глава государства высказал ряд предложений по повышению эффективности ОЭС

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках 14-го саммита Организации экономического сотрудничества высказал ряд предложений по повышению эффективности ОЭС, передает МИА «Казинформ».

    По словам Президента РК, Казахстан в качестве председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии готов оказать содействие в развитии сотрудничества между ОЭС и СВМДА в сфере экономики. Взаимодействие между этими структурами представляется наиболее перспективным в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, финансов, энергетики, туризма, цифровых технологий и других.

    «Мы надеемся, что всестороннее сотрудничество, основанное на взаимных интересах и практической реализации совместных проектов, позволит нам противостоять вызовам сегодняшнего дня и подготовить нас к возможностям завтрашнего дня. Мы возлагаем на Организацию большие надежды», – подытожил Глава государства.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана принял участие в 14-м саммите Организации экономического сотрудничества.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Политика Экономика Интеграция и партнерство
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