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Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной Президента ОАЭ
13 Мая 2022 20:30

Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной Президента ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования Наследному принцу Эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну и Вице-президенту, Премьер-министру ОАЭ шейху Мухаммеду бин Рашиду Аль Мактуму в связи с кончиной Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифы бин Заида Аль Нахаяна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Шейх Халифа посвятил свою жизнь защите интересов Объединенных Арабских Эмиратов, обеспечению благополучия народа страны, поддержанию мира и стабильности в регионе. Его инициативы и достижения получили широкое признание международного сообщества. В Казахстане всегда будут помнить шейха Халифу как мудрого правителя, авторитетного политика мирового уровня, выдающегося государственного деятеля, историческую личность, внесшую большой вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и Вашим семьям, а также Вашим соотечественникам», – говорится в телеграммах.


Ранее сообщалось, что Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет. Он умер после продолжительной болезни.


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