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    17:07, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Глава государства выразил соболезнования семье актрисы Газизы Абдинабиевой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье и родным выдающейся актрисы театра и кино Газизы Макешовны Абдинабиевой в связи с ее кончиной. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Газиза Макешовна работала в Казахском государственном академическом для детей и юношества театре имени Г. Мусрепова и Казахском государственном академическом театре драмы имени М. Ауэзова. Она заслужила самые высокие оценки зрителей за свои роли в ряде отечественных фильмов и сериалов. Она осталась в памяти каждого казахстанца», – говорится в телеграмме.

    Напомним, вчера стало известно о том, что на 72 году жизни скончалась заслуженная артистка, казахская актриса кино и театра Газиза Абдинабиева.


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