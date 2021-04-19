Глава государства выразил соболезнования семье актрисы Газизы Абдинабиевой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье и родным выдающейся актрисы театра и кино Газизы Макешовны Абдинабиевой в связи с ее кончиной. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Газиза Макешовна работала в Казахском государственном академическом для детей и юношества театре имени Г. Мусрепова и Казахском государственном академическом театре драмы имени М. Ауэзова. Она заслужила самые высокие оценки зрителей за свои роли в ряде отечественных фильмов и сериалов. Она осталась в памяти каждого казахстанца», – говорится в телеграмме.

Напомним, вчера стало известно о том, что на 72 году жизни скончалась заслуженная артистка, казахская актриса кино и театра Газиза Абдинабиева.