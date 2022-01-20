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Глава государства выразил соболезнования родным заслуженного артиста Казахстана Толеубека Аралбая

20 Января 2022 17:28
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Глава государства выразил соболезнования родным заслуженного артиста Казахстана Толеубека Аралбая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким заслуженного артиста Казахстана Толеубека Аралбая. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной актера театра и кино, заслуженного артиста Казахстана Толеубека Аралбая.

«Толеубек Мухамеджанович долгие годы посвятил работе в Казахском академическом театре драмы имени М. Ауэзова. Он пользовался признанием зрителей за талант и актерское мастерство, ставшие украшением отечественных кинофильмов и телесериалов. Как педагог он воспитал многих талантливых артистов. Светлый образ Толеубека Мухамеджановича, внесшего большой вклад в развитие отечественного театрального и киноискусства, навсегда останется в нашей памяти», – говорится в телеграмме.


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