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    20:44, 31 Март 2021 | GMT +6

    Глава государства выразил соболезнования родным выдающегося архитектора Шот-Амана Валиханова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося архитектора, ученого, общественного деятеля и писателя Шот-Амана Валиханова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Шот-Аман Идрисович многое сделал для поступательного развития архитектуры в нашей стране и ее выхода на новый уровень. Он является автором многих уникальных зданий и замечательных памятников. В народе его хорошо знают как одного из авторов Государственного Герба. Посвятив свою жизнь творческому поиску и научным исследованиям, он плодотворно трудился и в литературной сфере. Он также внес значительный вклад в обогащение духовной жизни. Светлый образ Шот-Амана Идрисовича, оставившего неиссякаемое наследие, никогда не будет забыт. Народ всегда будет чтить его имя», – говорится в телеграмме.


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