Глава государства выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля Казахстана Копена Амирбека. Об этом передает МИА»Казинформ«со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного публициста, известного сатирика, заслуженного деятеля Казахстана Копена Амирбека.

«Копен Амирбекулы много лет плодотворно трудился в ряде республиканских изданий. Он внес неоценимый вклад в развитие жанра национальной сатиры. Имя Копена Амирбекулы, оставившего богатое литературное наследие, никогда не будет забыто», – говорится в телеграмме.