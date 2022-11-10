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    21:22, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Глава государства выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля Казахстана Копена Амирбека. Об этом передает МИА»Казинформ«со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного публициста, известного сатирика, заслуженного деятеля Казахстана Копена Амирбека.

    «Копен Амирбекулы много лет плодотворно трудился в ряде республиканских изданий. Он внес неоценимый вклад в развитие жанра национальной сатиры. Имя Копена Амирбекулы, оставившего богатое литературное наследие, никогда не будет забыто», – говорится в телеграмме.

    Как сообщалось, в возрасте 72 лет умер известный сатирик, журналист Копен Амирбек.
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