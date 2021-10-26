РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:10, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Глава государства выразил соболезнования родным и близким академика Серика Кирабаева

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, академика Национальной академии наук Республики Казахстан, доктора филологических наук Серика Смаиловича Кирабаева. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Серик Смаилович прожил нравственную жизнь, которую полностью посвятил развитию отечественной науки. Неоценима его роль в изучение казахской литературы и продвижении нашего национального достояния. Серик Смаилович стал автором многих работ, монографий и учебников, а также внес значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов. Светлый образ великого учителя Серика Смаиловича, оставившего богатое научное наследие навсегда останется в памяти народа», – говорится в телеграмме Президента Казахстана.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закуплено в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!