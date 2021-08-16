Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:00
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:03
-
вчера 20:56
-
Глава государства выразил соболезнования родным Амангельды Сейтхана
16 Августа 2021 23:17
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Кемелович Токаев выразил соболезнования семье и родным известного журналиста Амангельды Сейтхана. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев прибыл в Сеул Президент не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана - Берик Уали Глава государства провел совещание по ситуации в Афганистане
«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, спортивного комментатора Амангельды Сейтхана.
Амангельды Муатканулы внес значительный вклад в развитие казахстанской спортивной журналистики. Уверен, что его имя останется в памяти народа, его имя вписано золотыми буквами в историю казахского телевидения», - отмечается в телеграмме соболезнования.
Как сообщалось, ушел из жизни известный спортивный журналист и комментатор Амангельды Сейтхан.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Ушел из жизни известный спортивный журналист и комментатор Амангельды Сейтхан
- В столице подвели итоги конкурса «Еңбек жолы»
- Александр Винокуров вернется к управлению велокомандой «Астана» в 2022 году
- Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сеул
- Местное самоуправление: Как в РК намерены улучшить распределение расходов местного бюджета
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн