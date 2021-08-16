Глава государства выразил соболезнования родным Амангельды Сейтхана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Кемелович Токаев выразил соболезнования семье и родным известного журналиста Амангельды Сейтхана. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, спортивного комментатора Амангельды Сейтхана.

Амангельды Муатканулы внес значительный вклад в развитие казахстанской спортивной журналистики. Уверен, что его имя останется в памяти народа, его имя вписано золотыми буквами в историю казахского телевидения», - отмечается в телеграмме соболезнования.

Как сообщалось, ушел из жизни известный спортивный журналист и комментатор Амангельды Сейтхан.







