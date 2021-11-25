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Глава государства выразил соболезнования Президенту России в связи с катастрофой на шахте в Кемеровской области

25 Ноября 2021 20:58
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Глава государства выразил соболезнования Президенту России в связи с катастрофой на шахте в Кемеровской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью горняков в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме.

Напомним, авария на шахте произошла в Кузбассе - 11 человек погибло.



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#Президент Казахстана   #Россия   #ЧП на шахте  
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