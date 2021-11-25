Глава государства выразил соболезнования Президенту России в связи с катастрофой на шахте в Кемеровской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью горняков в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме.

Напомним, авария на шахте произошла в Кузбассе - 11 человек погибло.



