Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Глава государства выразил соболезнования Президенту Ливана

5 Августа 2020, 17:51
Глава государства выразил соболезнования Президенту Ливана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Ливана в связи с произошедшим в порту Бейрута взрывом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«Сегодня в телефонном разговоре с Президентом Ливана Мишелем Ауном выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время разрушительного взрыва в порту Бейрута», - написал Президент.

«Высказал просьбу принять меры по обеспечению безопасности граждан РК (около 200 человек), включая казахских дипломатов и военных, несущих службу в рамках миротворческих сил ООН», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Ливана выразил благодарность за соболезнования и обещал принять меры по обеспечению безопасности наших граждан, подчеркнул Президент РК.


Напомним, 4 августа в Бейруте (Ливан) прогремел мощный взрыв. Главы и премьер-министры ряда государств мира, международных организаций выразили свои соболезнования ливанскому народу в связи со взрывом и выразили готовность предоставить немедленную помощь.

Число погибших в результате мощного взрыва, потрясшего Бейрут, достигло 100.

Сообщается, среди пострадавших есть и дипломаты: незначительные ранения получили консул Республики Казахстан (консульство находится не далеко от эпицентра взрыва), а также сотрудница дипкорпуса Российской Федерации.

Казахстанские миротворцы в Ливане не пострадали в результате взрыва в порту Бейрута.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал Министерству иностранных дел РК поручение обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане.


Президент Казахстана   Происшествия   Ближний Восток  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной