Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент
Глава государства выразил соболезнования Президенту Кыргызстана
19 Сентября 2022, 18:16

Глава государства выразил соболезнования Президенту Кыргызстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично выразил соболезнование Садыру Жапарову и народу Кыргызстана в связи с трагическими событиями на кыргызско-таджикской границе, повлекшими многочисленные жертвы среди военнослужащих и мирного населения.

«Сохранение крепких дружественных и добрососедских отношений является нашей общей сокровенной задачей и отвечает коренным интересам всех братских народов Центральной Азии по построению мирного, устойчивого и безопасного региона. Казахстан твердо выступает за решение любых спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами», - говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал кыргызскому народу крепости духа, мира и благополучия.



Новости по теме
Наличие видеорегистратора в автотранспорте станет обязательным в Кыргызстане
Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
Глава государства принял нового посла Казахстана в Великобритании
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
Глава государства принял нового посла Казахстана в Великобритании
Азиатская модель сотрудничества: роль Казахстана в укреплении мира
Наличие видеорегистратора в автотранспорте станет обязательным в Кыргызстане
Глава государства дал ряд поручений акиму Алматы
Игорь Рогов отчитался Президенту о работе Комиссии по правам человека
Президент внес изменения в Военную доктрину Казахстана
Глава государства поздравил фермеров Казахстана с итогами уборки урожая
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив