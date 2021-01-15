Глава государства выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения на острове Сулавеси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие всем семьям погибших. В это скорбное время мы солидарны с нашими индонезийскими друзьями и разделяем боль их утраты. Я также желаю всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия скорейшего выздоровления и возвращения в свои дома», – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что в результате мощного землетрясения свыше трех десятков человек погибли на индонезийском острове Сулавеси.