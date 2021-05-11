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    22:09, 10 Май 2021 | GMT +6

    Глава государства выразил соболезнования Президенту Афганистана Ашрафу Гани

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Афганистана Ашрафу Гани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял сообщение о многочисленных жертвах, большинство из которых - невинные дети, в результате террористических атак в городе Пули-Алам провинции Логар и столице страны Кабуле.

    «Присоединяюсь к Вашим соотечественникам и всему международному сообществу в решительном осуждении этого чудовищного преступления. Казахстан вновь подтверждает свою полную солидарность с афганским народом в это трудное время. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших. Также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме Главы государства.


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