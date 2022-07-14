14 Июля 2022 12:55

Глава государства выразил недовольство темпами ввода новых энергомощностей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нельзя забывать об имеющемся дефиците энергомощностей. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нельзя забывать и об имеющемся дефиците энергомощностей. Согласно планам энергобаланса, в этом году мы должны были ввести более одного гигаватта мощностей. Однако реализация ряда проектов отложена», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в текущем году будет введено только 31% от планировавшихся мощностей (347 МВт).

«В условиях энергодефицита такие темпы неприемлемы. Надеюсь, в Правительстве понимают это. Недостаточными темпами идет и усиление электрической сети Южной и Западной зон единой энергосистемы страны. В настоящее время работы по Западной зоне завершены только на 10%. Необходимо принять все меры для своевременной реализации проектов. От этого зависит энергетическая безопасность Казахстана», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

