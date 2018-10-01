Глава государства встретится с крупнейшими европейскими политиками и бизнесменами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК озвучили программу визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Финляндию и Бельгию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 16 по 17 октября Нурсултан Назарбаев посетит с официальным визитом Финляндию по приглашению президента этой страны Саули Нийнистё. Это второй официальный государственный визит Президента Казахстана в Финляндию. Первый состоялся в марте 2009 года.

«Программа визита предусматривает встречи на высшем уровне с президентом Саули Нийнистё. В целях усиления экономического направления сотрудничества состоится встреча Главы государства с представителями финского бизнеса. Также ожидается подписание сторонами ряда документов, в том числе коммерческих контрактов - более 20 документов», - проинформировал на еженедельном брифинге руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

Отметим, двусторонний товарооборот за 2017 год между Казахстаном и Финляндией достиг 307,9 млн долларов, за январь-июль 2018 года товарооборот составил 160,1 млн долларов. Из них экспорт - 82,6 млн долларов, импорт - 77,4 млн долларов.

За последние 13 лет в период с 2005 года по первый квартал 2018 года валовый приток прямых инвестиции из Финляндии в Казахстан составил 334 млн долларов США. На сегодня в Казахстане действуют свыше 50 предприятий с участием финского капитала.

Также 18 октября состоится двусторонняя встреча Президента РК Нурсултана Назарбаева с королем Бельгии Филиппом в рамках участия в работе 12-го саммита Форума «Азия-Европа» (АСЕМ), который пройдет 18-19 октября в Брюсселе.

«Казахстан - единственное государство Центральной Азии, которое является членом Форума «Азия-Европа». В рамках визита Глава государства встретится с руководителями около 30 крупных европейских компании и финансовых институтов, осуществляющих деятельность в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность и другие. Значимость Форума «Азия-Европа» определяется составом его участников, в число которых входит страны Западной Европы, Восточной Азии, обеспечивающей львиную долю мирового ВВП - более 60%», - сообщил Айбек Смадияров.

В настоящее время на площадке АСЕМ активно обсуждаются не только экономические вопросы, но и актуальные проблемы глобальной и региональной безопасности.