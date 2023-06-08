Глава государства встретился с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением на пост вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Президент отметил, что за период сотрудничества Всемирный банк выделил свыше 8 миллиардов долларов на реализацию различных проектов, и выразил уверенность в том, что партнерство банка с нашей страной продолжится.
Глава государства сообщил, что в целях достижения углеродной нейтральности наша страна намерена к 2035 году производить 10 ГВт чистой энергии, а также развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он также подтвердил заинтересованность Казахстана в долгосрочных инвестициях со стороны Всемирного банка.