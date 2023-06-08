Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Глава государства встретился с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани

Редактор:  
Зифа Хабирова
8 Июня 2023, 19:54
Глава государства встретился с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением на пост вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что за период сотрудничества Всемирный банк выделил свыше 8 миллиардов долларов на реализацию различных проектов, и выразил уверенность в том, что партнерство банка с нашей страной продолжится.
Глава государства сообщил, что в целях достижения углеродной нейтральности наша страна намерена к 2035 году производить 10 ГВт чистой энергии, а также развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он также подтвердил заинтересованность Казахстана в долгосрочных инвестициях со стороны Всемирного банка.

photo

Антонелла Бассини проинформировала Касым-Жомарта Токаева о реализуемых Всемирным банком проектах в Казахстане и странах центральноазиатского региона, а также о перспективных планах. Кроме того, вице-президент банка поделилась своим видением развития мировой экономики.
Президент Казахстана   Всемирный банк   Международный форум Астана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
Какие имена самые популярные в Казахстане
Какие имена самые популярные в Казахстане
Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
Лесные пожары: о технической оснащенности пожарных служб высказались в МЧС
Лесные пожары: о технической оснащенности пожарных служб высказались в МЧС
На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел
На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел
Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену