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    17:42, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Глава государства встретился с семьями погибших сотрудников силовых структур

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий в городе Алматы. Глава государства вновь выразил свои соболезнования и побеседовал с членами семей. Президент отметил, что со стороны государства им будет оказана всяческая поддержка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    – Они настоящие герои, пожертвовали своей жизнью ради безопасности нашего народа, ради будущих поколений, граждан нашей страны. Мы восхищены их подвигом, будем всегда помнить. Они навсегда останутся в памяти нашего народа. Я даю слово, что все ваши семьи не останутся без внимания. Мы будем оказывать постоянную помощь, будь это жилищные условия, направление детей на учебу, – сказал Президент.

    Затем Касым-Жомарт Токаев лично вручил родственникам награды, которых их мужья и отцы были удостоены за проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, за подвиги, совершенные при защите интересов государства.

    В частности, орден «Айбын» ІІ степени был вручен вдове и сыну начальника кафедры Пограничной академии КНБ Андрея Кабдинова, орден «Айбын» ІІІ степени – вдове полицейского-водителя управления полиции Алмалинского района г. Алматы Алена Асылханова, а также вдове полицейского-водителя управления полиции Алмалинского района Алматы Рината Камбетова.

    Родные и близкие погибших от рук бандитов высказали надежду на то, что такие трагические события больше не повторятся в нашей стране.


    Теги:
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