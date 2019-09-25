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Глава государства встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном

25 Сентября 2019 22:03
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Глава государства встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - После встречи со своим финским коллегой Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также вопросы расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.


Главы государств отметили положительную динамику дружественных отношений между нашими странами и подтвердили готовность к их дальнейшему укреплению.

В частности, стороны отметили необходимость активизации работы совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Президент Молдовы пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Молдову в следующем году.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, США, 74-я Генассамблея ООН,
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