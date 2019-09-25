Глава государства встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - После встречи со своим финским коллегой Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также вопросы расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.
Главы государств отметили положительную динамику дружественных отношений между нашими странами и подтвердили готовность к их дальнейшему укреплению.
В частности, стороны отметили необходимость активизации работы совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Президент Молдовы пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Молдову в следующем году.
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