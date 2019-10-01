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Глава государства встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани

1 Октября 2019 14:48
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Глава государства встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Президента в Twitter.

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«На встрече с Президентом Ирана Хасаном Рухани обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Уделили особое внимание реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере», - говорится в сообщении.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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