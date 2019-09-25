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Глава государства встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё

25 Сентября 2019 21:40
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Глава государства встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и технологической сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.


Как подчеркнул Президент Казахстана, Финляндия является одним из ключевых партнеров Казахстана в Северной Европе и Европейском Союзе.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил конструктивный и доверительный политический диалог с Финляндией и подчеркнул приверженность развитию взаимовыгодных отношений.

По словам Главы государства, наряду с реализацией договоренностей, достигнутых по итогам визита Елбасы Нурсултана Назарбаева в Финляндию в октябре 2018 года, поиск новых направлений сотрудничества расширит границы взаимодействия двух стран.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, США, 74-я Генассамблея ООН,
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