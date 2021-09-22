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    13:35, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Глава государства встретился с Президентом Европейского банка реконструкции и развития

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены результаты деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане и приоритеты дальнейшего сотрудничества.

    Приветствуя Одиль Рено-Бассо, Касым-Жомарт Токаев отметил, что у них был очень продуктивный разговор во время онлайн-беседы в феврале, но ничто не может заменить настоящую встречу, которая позволит обменяться мнениями по вопросам сотрудничества Казахстана и ЕБРР.

    «Европейский банк реконструкции и развития является стратегическим партнером Казахстана. За годы сотрудничества банк инвестировал в нашу экономику более 8 миллиардов евро, реализовано около 300 проектов. Как мы знаем, в целом финансирование банка шло в различные отрасли, в особенности в сектор возобновляемых источников энергии. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества в сфере ВИЭ, также для нас очень важна реализация проектов в агропромышленном комплексе», – подчеркнул Глава государства.

    В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов развития мировой экономики, включая пандемию коронавируса, нестабильность на финансовых и товарных рынках.

    Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо поделилась своим прогнозом роста мировой экономики и экономики Казахстана.


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