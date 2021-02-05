Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Глава государства встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
5 Февраля 2021, 18:10
Глава государства встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи в онлайн-формате Касым-Жомарт Токаев поздравил Одиль Рено-Бассо с избранием на должность президента Европейского банка реконструкции и развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент назвал ЕБРР важным стратегическим партнером Казахстана, отметив, что за все годы сотрудничества этот институт инвестировал в экономику нашей страны свыше 9 миллиардов долларов. Банк сыграл важную роль в поддержке рыночных реформ и предпринимательской инициативы в странах Европы и Азии.

photo


Глава государства выразил уверенность, что участие ЕБРР внесет значительный вклад в развитие приоритетных секторов экономики Казахстана. В частности, были обсуждены возможности финансирования крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительства автомобильных дорог, использования возобновляемых источников энергии и гидроэнергетики в Казахстане.

photo


В свою очередь Одиль Рено-Бассо поделилась прогнозами и видением ЕБРР относительно влияния пандемии COVID‑19 на глобальные рынки и экономику Казахстана. Банк, по ее словам, готов продолжить тесное сотрудничество с Правительством Казахстана и участвовать в реализации энергетических, инфраструктурных и инвестиционных проектов.

photo

photo


Президент Казахстана   Банки   Акорда   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области
Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области