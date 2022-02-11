+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства встретился с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным

11 Февраля 2022 00:24
Поделиться:
Глава государства встретился с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых Президентами Казахстана и России по итогам сегодняшних переговоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Президенты Казахстана и России провели совместный брифинг для СМИ
Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева на Петербургский экономический форум Касым-Жомарт Токаев назвал важными переговоры с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев поблагодарил партнеров ОДКБ за помощь

– Предстоит очень большая работа по продвижению стратегического партнерства и поистине союзнических отношений между нашими странами. Для этого нужно направить все усилия на достижение конкретных результатов по тем вопросам, которые уже внесены в повестку дня. Я только что провел очень продолжительные, интенсивные переговоры с Владимиром Владимировичем. Мы переговорили буквально по всем вопросам, связанным с развитием нашего сотрудничества, международной, региональной обстановкой, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил важность слаженной работы с новым Правительством Казахстана.

– Я хотел бы простимулировать контакты ваших представителей с новым Правительством Казахстана, которое настроено на поддержание самых деловых, активных и тесных рабочих контактов с российским Правительством, – подчеркнул Президент.

По его словам, у Казахстана и России есть серьезные совместные проекты стратегического характера с участием Камаза, Сибура и других ведущих компаний. Данные проекты направлены на расширение производственной кооперации, создание новых рабочих мест, укрепление промышленного и технологического потенциала двух стран. Кроме того, казахстанская сторона намерена тесно взаимодействовать в рамках Евразийского экономического союза.

В свою очередь Михаил Мишустин заявил, что визит Касым-Жомарта Токаева в Москву имеет особое значение для развития дружбы и сотрудничества двух стран.

– Хотел бы вас заверить, что Правительство Российской Федерации будет делать все необходимое, принимать меры для исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне, – отметил Михаил Мишустин.

В завершение встречи Президент Казахстана выразил уверенность в том, что экономическая кооперация будет отвечать стратегическим целям сотрудничества наших государств.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Россия   #Международная деятельность РК  
Поделиться:
Новости по теме
Президенты Казахстана и России провели совместный брифинг для СМИ
Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева на Петербургский экономический форум
Касым-Жомарт Токаев назвал важными переговоры с Владимиром Путиным
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил партнеров ОДКБ за помощь
Популярное
1 Новый аким Алматы совершил первый рабочий объезд
2 Сенатор Куртаев заявил о бесполезности дочерней компании фонда «Самрук-Казына»
3 Назначен начальник департамента полиции Жамбылской области
4 В Казахстане началась ротация руководителей организаций образования
5 Марат Тулебаев проверил ряд объектов столичной полиции
6 Назначен начальник департамента полиции Мангистауской области
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев - о переговорах с Владимиром Путиным: Наши позиции остаются неизменными
Владимир Путин подчеркнул твердую позицию Президента РК во время январских событий
Новый аким Алматы совершил первый рабочий объезд
Сенатор Куртаев заявил о бесполезности дочерней компании фонда «Самрук-Казына»
Назначен начальник департамента полиции Жамбылской области
В Казахстане началась ротация руководителей организаций образования
Марат Тулебаев проверил ряд объектов столичной полиции
Назначен начальник департамента полиции Мангистауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив