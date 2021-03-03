Глава государства встретился с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. В ходе встречи были обсуждены вопросы стратегического развития Евразийского экономического союза и приоритеты председательства Республики Казахстан в ЕАЭС в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность полноценной реализации Договора о ЕАЭС.

Особое внимание во время беседы было уделено устранению барьеров во взаимной торговле и развитию производственной кооперации в рамках Союза. Подчеркнута важность реализации Цифровой повестки ЕАЭС, ускорения внедрения цифровых технологий в промышленности, сельском хозяйстве и таможенном регулировании. Также были рассмотрены предложения по повышению эффективности работы Комиссии.

Стороны обоюдно отметили необходимость налаживания торгово-экономических отношений ЕАЭС с третьими странами и международными организациями (Еврокомиссией, ВТО, АСЕАН и др.).

В свою очередь Михаил Мясникович рассказал о работе и приоритетах Комиссии в текущем году, Плане реализации стратегических направлений развития до 2025 года. Он также поделился планами Комиссии по реализации приоритетов казахстанского председательства, изложенных в недавнем обращении Президента Касым-Жомарта Токаева.

Руководитель Коллегии ЕЭК поддержал конкретные предложения и инициативы, озвученные Президентом Казахстана. По словам Михаила Мясниковича, работа ЕАЭС будет направлена на активизацию взаимодействия бизнес-сообщества, поддержку предприятий, формирующих добавленную стоимость и создающих новые рабочие места. Кроме того, в числе приоритетов будет содействие молодым предпринимателям.

По итогам встречи было принято решение о проведении в мае 2021 года в Казахстане очередного заседания Высшего совета, в рамках которого предполагается провести Евразийский деловой форум.