Глава государства встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления сотрудничества Казахстана с Организацией Объединенных Наций. Особое внимание было уделено совместным усилиям по противодействию пандемии, а также обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит председателя Генеральной Ассамблеи ООН Волкана Бозкыра в Казахстан и регион является свидетельством возрастающей роли Центральной Азии.

«Ваш визит чрезвычайно важен с точки зрения оценки развития ситуации в Центральной Азии – региона, который приобретает все большую значимость в контексте глобальной политики. Рад видеть вас в качестве избранного председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Полагаю, что ваша ответственная и важная миссия на этом посту будет успешной. Мы рассматриваем ООН в качестве оплота мультилатерализма. Казахстан в полной мере привержен целям Организации Объединенных Наций. Под вашим мудрым председательством Генеральная Ассамблея вносит большой вклад в достижение целей Организации, особенно, в условиях негативных последствий пандемии, затронувшей все сферы повседневной жизни», – сказал Президент Казахстана.

Глава государства полагает, что международное сообщество должно быть более сплоченным в деле противодействия последствиям пандемии.

«Казахстан как ответственный член международного сообщества будет прилагать все усилия для преодоления этого кризиса. Мы разработали нашу собственную вакцину. В будущем, в случае необходимости, мы готовы предоставить ее нуждающимся странам», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Волкан Бозкыр поблагодарил Президента за теплый прием и высоко оценил итоги деятельности Казахстана в Совете Безопасности ООН, а также проводимую работу по урегулированию сирийского конфликта.

«Казахстан весьма активно вовлечен в деятельность Организации Объединенных Наций. Вы много лет проработали в системе ООН. У вас большой опыт. Руководство страны также активно взаимодействует с Организацией. Приветствую вклад Казахстана в мирное урегулирование конфликта в Сирии, известный, как Астанинский процесс», – отметил председатель Генеральной Ассамблеи ООН.

Во время беседы также затронуты вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности в контексте ситуации в Афганистане.