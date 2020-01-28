Глава государства встретился с Правителем Дубая шейхом Мухаммедом Аль Мактумом

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы обсуждались вопросы партнерства двух стран на региональном и глобальном уровнях.

Президент Казахстана дал высокую оценку проведенным в ОАЭ реформам, которые позволили превратить Дубай в один из крупнейших мировых финансовых и туристических центров.

Участники встречи рассмотрели перспективы сотрудничества в сферах цифровой экономики, электронной коммерции, современной инфраструктуры, искусственного интеллекта, финансовых услуг, инвестиций, индустрии туризма, строительства и транспорта.

Глава государства отметил важность укрепления двустороннего сотрудничества Казахстана с Объединенными Арабскими Эмиратами, а также подтвердил своё намерение придать мощный импульс реализации совместных бизнес-проектов.

– Наша страна готовится продвигать туристические продукты, связанные с глобальной историей. К примеру, с Золотой Ордой. И в этом вопросе нам очень интересен опыт туристического бизнеса Эмиратов: как развить внутренний туризм, как сделать направления интересными для туристов, – сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Шейх Мухаммед Аль Мактум выразил готовность Эмиратов поделиться с Казахстаном опытом и знаниями по развитию различных секторов экономики. Он также проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе подготовки Дубая к Всемирной выставке «ЭКСПО-2020».

Ранее сообщалось о том, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил городок Международной выставки «ЭКСПО-2020 Дубай» в Дубае, которая откроется в октябре текущего года.