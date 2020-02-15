Глава государства встретился с исполнительным директором компании Siemens AG

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с исполнительным директором компании «Siemens AG» Джо Кэзером, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи Глава государства рассказал о начинаниях в нашей республике в сфере цифровизации, а также отметил, что еще много дел предстоит совершить в этой сфере.

Глава государства отметил, что, несмотря на множество начинаний в этой области, пока еще больших результатов нет и необходимо усовершенствовать практическую работу и опыт в этой сфере.

«Без эффективной цифровизации невозможно реализовать крупные проекты. Поэтому мы желаем в этой сфере внедрить все новое», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Джо Кэзер выразил заинтересованность в участии в проектах, реализуемых в Казахстане.

Компании Siemens AG - немецкий конгломерат, осуществляющий деятельность в сферах электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Крупнейший индустриальный концерн Германии и Европейского союза.

Более чем в 200 стран мира действуют 289 предприятий компании, не считая мелких фирм, центров технического сотрудничества и т.д. Общее количество сотрудников составляет 385 тысяч человек.

Оборот компании составляет 86,8 млрд евро. Основным рынком для концерна является Европа, СНГ, Африка и Ближний Восток (порядка 40% заказов).

«Сименс» одним из первых из числа иностранных компаний открыл свое представительство в Алматы (1994 г.) и региональное предприятие «ТОО «Сименс Казахстан», занимающееся управлением проектами и обеспечением обслуживания потребителей. В 2000 году был открыт филиал в Нур-Султане, в 2002 году - в городах Темиртау и Атырау.