Глава государства встретился с Генеральным директором ВТО

Глава государства встретился с Генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Приветствуя Нгози Оконджо-Ивеалу, Президент отметил, что Казахстан придает большое значение расширению сотрудничества со Всемирной торговой организацией.

Фото: Акорда

— Мы уверены, что под Вашим руководством международная многосторонняя торговая система претерпит глубокую трансформацию, направленную на устранение существующих торговых барьеров и созданиеравных условий. Ваш визит в Алматы чрезвычайно важен. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить Вам признательность за тесное сотрудничество. Для Казахстана было большой ответственностью и честью председательствовать на 12-й Министерской конференции, в ходе которой члены ВТО смогли принять важные решения о реформировании Организации, — сказал Президент.

Как отметил Глава государства, несмотря на растущий глобальный протекционизм и торговые ограничения, Казахстан стремится укрепить свои позиции в качестве страны с открытой экономикой. В настоящее время наша страна ведет торговлю со 180 странами. За последние 3 года объем внешней торговли Казахстана увеличился на 53%, достигнув 160 миллиардов долларов. Президент сообшил, что недавно подписал Указ о мерах по либерализации экономики, направленный на усиление честной конкуренции, защиту свободы предпринимательства и сокращение участия государства в экономике.

Фото: Акорда

Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила вклад, который Казахстан в качестве председателя 12-й Министерской конференции ВТО внес в принятие ключевых решений в области международной торговли В ходе встречи Глава государства подчеркнул, что проходящий в эти дни в Алматы Форум по торговой политике Центральной Азии имеет важное значение для продвижения регионального экономического сотрудничества, а также интеграции стран региона в многостороннюю торговую систему. Глава государства наградил Нгози Оконджо-Ивеалу орденом «Достық» II степени в знак признания ее заслуг в деле укрепления системы многосторонней торговли и глобальной роли Всемирной торговой организации.