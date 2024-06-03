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    15:06, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Глава государства встретился с Генеральным директором ВТО

    Глава государства встретился с Генеральным директором ВТО
    Фото: Акорда

    Глава государства встретился с Генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Приветствуя Нгози Оконджо-Ивеалу, Президент отметил, что Казахстан придает большое значение расширению сотрудничества со Всемирной торговой организацией.

    Глава государства встретился с Генеральным директором ВТО
    Фото: Акорда
    — Мы уверены, что под Вашим руководством международная многосторонняя торговая система претерпит глубокую трансформацию, направленную на устранение существующих торговых барьеров и созданиеравных условий. Ваш визит в Алматы чрезвычайно важен. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить Вам признательность за тесное сотрудничество. Для Казахстана было большой ответственностью и честью председательствовать на 12-й Министерской конференции, в ходе которой члены ВТО смогли принять важные решения о реформировании Организации, — сказал Президент.

    Как отметил Глава государства, несмотря на растущий глобальный протекционизм и торговые ограничения, Казахстан стремится укрепить свои позиции в качестве страны с открытой экономикой. В настоящее время наша страна ведет торговлю со 180 странами. За последние 3 года объем внешней торговли Казахстана увеличился на 53%, достигнув 160 миллиардов долларов. Президент сообшил, что недавно подписал Указ о мерах по либерализации экономики, направленный на усиление честной конкуренции, защиту свободы предпринимательства и сокращение участия государства в экономике.

    Глава государства встретился с Генеральным директором ВТО
    Фото: Акорда

    Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила вклад, который Казахстан в качестве председателя 12-й Министерской конференции ВТО внес в принятие ключевых решений в области международной торговли В ходе встречи Глава государства подчеркнул, что проходящий в эти дни в Алматы Форум по торговой политике Центральной Азии имеет важное значение для продвижения регионального экономического сотрудничества, а также интеграции стран региона в многостороннюю торговую систему. Глава государства наградил Нгози Оконджо-Ивеалу орденом «Достық» II степени в знак признания ее заслуг в деле укрепления системы многосторонней торговли и глобальной роли Всемирной торговой организации.

    Теги:
    Акорда Президент ВТО Торговля Токаев Касым-Жомарт Экономика Всемирная торговая организация
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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