Глава государства встретился с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом

ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ – В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам казахско-вьетнамской повестки дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.



Президент отметил, что казахский народ с огромным уважением относится к вьетнамскому народу и достижениям страны. Он подчеркнул, что одна из целей его визита – придать дополнительный импульс сотрудничеству во всех сферах, в том числе в экономической. Глава нашего государства сообщил о своей готовности к активной совместной работе по укреплению многопланового взаимодействия двух стран. Он также рассказал о проводимых в Казахстане масштабных политических и экономических преобразованиях.

В свою очередь Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг отметил, что Казахстан и Вьетнам построили прочные и гармоничные отношения, основанные на крепких узах дружбы и общих ценностях. Руководитель партии особо подчеркнул, что народ Вьетнама и он сам лично всегда испытывают теплые отношения к Казахстану и его народу.

Напомним, Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. Глава государства также возложил цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина. Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и встретился с Председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ.



